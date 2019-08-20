كوري "أصم" يحقق إنجازاً فريداً في عالم التنس

لم يسمع لي دوك هي صيحات الجماهير بعد فوزه في بطولة وينستون سالم، وهو الفوز الذي حفر اسم اللاعب الكوري الجنوبي في سجلات التاريخ بعدما أصبح أول لاعب أصم يحقق الفوز في إحدى بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

ونقلت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عن دوك هي (21 عاما) قوله بعد الفوز على السويسري هنري لاكسونين 7 /6 (7 /4) و6 /1 في الدور الأول من البطولة يوم الاثنين: الناس استهزأت يإعاقتي، قالوا لي إنه لا ينبغي علي اللعب.

وأضاف: الأمر كان صعبا حقا، لكن عائلتي وأصدقائي ساعدوني على تجاوز ذلك، أردت أن أظهر للجميع قدرتي على القيام بالأمر.

وتم تشخيص حالة لي على أنه أصم وهو في الثانية من عمره، وكان يمارس التنس دون أن يتمكن من سماع قرارات الحكم أو نتيجة مبارياته.

وختم اللاعب الكوري بالقول: رسالتي للناس الذين يعانون من مشاكل في السمع ألا يمنحوا الفرصة شخص لنيل من طموحاتهم، إذا حاولت بجدية سيكون بإمكانك أن تفعل أي شيء.

ونال لي إشادة نجم التنس الاسكتلندي أندي موراي المصنف الأول على العالم سابقا والفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وقال موراي: إذا كنت سألعب بسماعات الآذن سيكون من الصعب للغاية مجاراة سرعة الكرة، إنه عائق كبير جدا، لذا فإن النجاح في تحقيق ما فعله (لي) هو أمر مذهل.