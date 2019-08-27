مضر يتأهل على حساب نيويورك في "سوبر غلوب"

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يوم الثلاثاء، منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" في نسختها الثالثة عشرة وسط حضور جماهيري متوقع من عشاق اللعبة الشعبية الأولى في المنطقة الشرقية، وذلك يوم الثلاثاء.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن الألعاب المختلفة تعيش عصراً ذهبياً بعدما استضافت السعودية أكثر من 12 بطولة عالمية ونجحت في تنظيمهـا، وعبر عن اعتزازه بمشاركة فريقين سعوديين في هذه البطولة العالمية الكبرى "مضر – الوحدة".

وأبدى فيلب مدرب فريق كيل الألماني خلال المؤتمر الصحافي سعادته بتخطي فريق سدني الأسترالي قبل مواجهة الزمالك المصري، مؤكداً أن المباراة صفحة وطويت والتركيز سيكون من هذه اللحظة على لقاء دور الثمانية، وعلى الطرف المقابل عزا روث ميشيل مدرب سدني المردود الفني الضعيف الذي ظهر به الفريق في هذه البطولة إلى عدم توفر المال لجلب لاعبين محترفين على مستوى عال.

وتأهل ممثل السعودية "مضر" لربع نهائي بطولة العالم عقب فوزه المستحق على فريق نيويورك سيتي بعدما أنهى الشوط الأول لصالحه 16-5 وقدم لاعبو مضر مستوى مميزا استحقوا به الذهاب للدور الثاني وهو ما لم يحققوه في المشاركة العالمية الأولى في العام 2000. ورافق فريق كيل الألماني مضر لذات الدور بعد فوزه على سدني الأسترالي بنتيجة 27-41.

وتتواصل منافسات السوبر غلوب يوم الأربعاء على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام بإقامة أربع مباريات ضمن الدور ربع النهائي، حيث يبدأ ممثل السعودية والبلد المستضيف الوحدة السعودي مشواره الجديد من أمام تاوباتي البرازيلي عند الساعة 12:15 ظهراً، فيما يلتقي الزمالك المصري مع كيل الألماني عند الساعة 2:30 ظهراً، وعند الساعة 5:20 مساءً يواجه برشلونة الإسباني نظيره الدحيل القطري، وستختتم مباريات الدور ربع النهائي بلقاء سيجمع فاردار المقدوني أمام مضر.

ويسعى فريق برشلونة الاسباني لتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه كأكثر الفرق تتويجاً بلقب البطولة التي حققها أربع مرات أعوام 2013، 2014، 2017، 2018، فيما يأتي خلفه مباشرة فريقا فوكس برلين الألماني، وريال سوسيداد الإسباني الغائبان عن المشاركة في البطولة في المركز الثاني برصيد لقبين. ويملك حامل اللقب فريق برشلونة تشكيلة مميزة من النجوم الدوليين أبرزهم قائد الفريق الاسباني فيكتور توماس ولاعب الدائرة الفرنسي سيدرك سورهايندو والظهير الأيسر البيلاروسي سيارهي روتينكا والظهير الإسباني راوول اينتيريوس.