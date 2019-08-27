مضر يفتتح بطولة "سوبر غلوب" أمام نيويورك الأميركي

تنطلق يوم الثلاثاء بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" في نسختهـا الثالثة عشرة على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام بمشاركة 10 أندية من كل قارات العـالم، تحت رعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وتستضيف السعودية البطولة لأول مرة بعد أن فاز الملف السعودي بحق الاستضافة لأربع سنوات متتالية وسط منافسة أكثر من 7 دول.

وأكد محمد المنيع، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، أن السعودية تسعد باستضافة الرياضيين من القارات الست بالعالم ونرحب بهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" التي تنطلق بالدمام بمشاركة 10 أندية تشكل النخبة والصفوة في اللعبة وتستمر منافساتها حتى 31 أغسطس.

وأضاف المنيع: "الرعاية الكريمة من الحكومة الرشيدة للرياضة السعودية والرياضيين أفضت إلى هذه الاستضافة الكبرى والتي تعد الأميز على مدار تاريخ كرة اليد السعودية على مستوى الأندية بعد نجاح بطولة القارات للمنتخبات في العام 2000م على نفس الصـالة.

ويتقدم فريق برشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية 2017-2018 الفرق المشاركة ويتواجد بجانبه كل من: الوحدة السعودي "فريق البلد المستضيف"، فاردار المقدوني "بطل قارة أوروبا" ، الدحيل القطري "بطل قارة آسيا"، الزمالك المصري "بطل قارة إفريقيا"، تاوباتي البرازيلي "بطل أندية أميركا الجنوبية والوسطى"، نيويورك سيتي "بطل أندية أميركا الشمالية والكاريبي"، سيدني الأسترالي "بطل بطولة أندية أوقيانوسيا"، مضر السعودي "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 1"، كيل الألماني "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 2".

وتنطلق بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمواجهة كيل الألماني وسيدني الأسترالي عند الساعة 04:15 عصراً و يليهـا حفل الافتتاح قبل ان يبدأ مضر مشوار العـالمية بمواجهة فريق نيويورك سيتي "بطل أندية أميركا الشمالية والكاريبي" في تمام الساعة الثامنة مساء والتي يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً لمساندة ممثل السعودية "مضر".