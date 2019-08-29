برشلونة يلاقي كيل في نهائي "سوبر غلوب".. والوحدة أمام فاردار

خسر الوحدة أمام نظيره برشلونة الإسباني 24 - 34 في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" ليواجه فاردار في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وكان تأهل فريق كيل الألماني إلى نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد بعد فوزه على فاردار المقدوني في وقت سابق.

وتأهل فريق فاردار إلى نصف النهائي بعد فوزه على مضر، فيما وصل كيل إلى الدور نفسه بعد فوزه على فريق سيدني يونيفرسيتي الأسترالي.

وستلعب مباراتا تحديد المركز الثالث والرابع بين الوحدة وفاردار والنهائي بين كيل وبرشلونة يوم السبت المقبل 31 أغسطس.