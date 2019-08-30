الوحدة يبحث عن إنجاز عالمي في "سوبر غلوب"

يسدل الستـار يوم السبت على منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي في الدمام السعودية بمشاركة 10 أندية والتي شهدت منافسة قوية بمشاركة الأندية أبطال القارات السبع فيما مثل السعودية ناديا مضر والوحدة.

وسيشهد مسك الختام قمة كروية تجمع بين برشلونة الإسباني حامل لقب البطولة السابقة وصاحب الأربعة ألقاب في أعوام "2013,2014,2017,2018" وفريق كيل الألماني بطل النسخة الخامسة في العام 2011 عند الساعة 05:20 مساء. وتأهل برشلونة للنهائي بعد فوزه على الدحيل القطري في ربع النهائي، فيما تفوق على الوحدة في نصف النهائي 34-24.

أما كيل الألماني فلم يكن طريقه أسهل من برشلونة، إذ قابل الزمالك "بطل إفريقيا" وتفوق عليه 28-32 بعدها واجه بطل أوربا والمرشح الأول لنيل لقب البطولة "فاردار" وتمكن من إقصائه من نصف النهائي بنتيجة 34-30.

ويضع "الوحدة"قبضته على إنجاز جديد باسم السعودية بعد أن ضمن على الأقل أن يكون من الأربعة الكبار في ذات البطولة، فيما يطمح الفريق لتحقيق ميدالية عالمية عندما يواجه فاردار "مقدونيا" بطل أوروبا 2018 عند الساعة 02:30 من ظهر يوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يعتبر الوحدة أول فريق سعودي يصل لهذا الدور بعد أن حل مضر ممثل السعودية في ذات البطولة في العام 2012 في المركز السـابع.

وحقق فريق مضر فوزه الثاني في بطولة العالم للأندية "سوبر غلوب" بعد تخطي فريق سيدني الأسترالي بنتيجة 31-24 في انطلاق مباريات تحديد المراكز من 5-10، حيث قاد الإصرار المضراويين لفوز مستحق بعد فوزهم في اليوم الأول على نيويورك سيتي 13-34 فيما سيواجه في اليوم الختامي للبطولة فريق تاوباتي البرازيلي عند العاشرة صباحاً.

يذكر أن لاعب نادي مضر أسامة الجزير حاز على جائزة أفضل لاعب في لقاء مضر و سيدني الأسترالي.