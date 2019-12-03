رويز: سأكرر زيارتي إلى السعودية.. وجوشوا "مندهش"

أكد الملاكم أندي رويز أنه سيكرر زيارته إلى السعودية مستقبلاً، فيما أشار خصمه بالنزال التاريخي المنتظر أنتوني جوشوا إلى اندهاشه من كيفية بناء ميدان الدرعية العملاق خلال شهر ونصف.

ويتواجه الثنائي في الدرعية ضمن موسم الدرعية يوم السابع من ديسمبر الجاري، وهي مواجهة تاريخية منتظرة حول العالم.

وقال رويز لـ"قناة العربية": تواجدي في السعودية والمشاركة في هذا النزال شرف كبير لي، إنه حلم وتحقق، ومؤمن بأن زيارتي إلى السعودية ستتكرر مجدداً وسأحرص على ذلك، أما نفاد التذاكر فهذا يعني أن الجماهير تحب الملاكمة وشغوفة بمتابعة النزالات.

وفي المقابل قال خصمه البريطاني جوشوا: أنا مندهش من كيفية بناء ميدان الدرعية العملاق خلال شهر ونصف، هذا أمر مدهش وعندما أعود إلى بريطانيا سأخبر الجميع بما شاهدته.