العلا تستضيف أول بطولة في العالم لبولو الصحراء

تستضيف العلا أول بطولة رسمية للعبة البولو تحت إشراف الاتحاد السعودي للبولو بمشاركة نخبة من أفضل وأشهر اللاعبين في العالم، وذلك بين يومي 16 و18 يناير المقبل ضمن موسم شتاء طنطورة.

وستقدم بطولة العلا لبولو الصحراء مفهوماً جديداً للعبة استلهم من بطولة بولو الثلج التي أقيمت في سويسرا، لتحتضن كافة تقاليد اللعبة الشهيرة بـ"لعبة الملوك" بتنظيم مشترك من الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للبولو.



وقال عمرو زيدان، رئيس الاتحاد السعودي للبولو: تُمثل هذه البطولة احتفاءً برحلة التطوير في السعودية، ويهدف الترويج لهذا الحدث الاستثنائي إلى استقطاب المواهب الرياضية المهتمة باللعبة من الشباب والشابات السعوديين، بالإضافة إلى تشجيع قطاعات أكبر من المجتمع للمشاركة في هذه الرياضة، كما أننا نفخر بتوظيف رياضة البولو بالتحديد، من أجل تعريف العالم بالعلا وجمالها المذهل، ومنحهم الفرصة لاستكشاف تجارب رائعة فيها.

