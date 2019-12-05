قبل النزال التاريخي.. رويز يتوعد وجوشوا يرغب في الثأر

أعلن الملاكمان الأميركي أندي رويز والبريطاني أنتوني جوشوا التحدي من أجل حسم نزال الدرعية التاريخي المقرر إقامته يوم السبت، ضمن فعاليات موسم الدرعية، على بطولة العالم للوزن الثقيل، في نزال معاد من لقائهما في يونيو الماضي.

وقال رويز في مقابلة مع "العربية": إنه شعور رائع، لاسيما عندما كان الجميع يظنون بأنني لست كفؤا وأنني سأخسر في النزال الماضي، عندما كان الجميع يتهكمون على حظوظي بالفوز ويقولون بأنني شخص سمين ممتلئ الجسد لذلك الآن أصبح يعني لي الكثير الحفاظ على اللقب العالمي.

وأضاف: تدربت كثيرا ليوم السبت، كنت قد صنعت التاريخ في شهر يونيو وأنا هنا في السعودية لصناعة التاريخ مرة أخرى وأعلم أن جوشوا مستعد تماماً وخسر الكثير من الوزن، ولكنني جاهز له ولن أترك هذه الأحزمة الجميلة تذهب إلى خصمي، من المستحيل أن أتخلى عن حلمي الذي حققته، وسأكرر الفوز مجددا في السعودية وهي مكان مثالي لإعادة صنع التاريخ لكي أبقى بطلا للعالم.

بدوره، ذكر جوشوا: هذه رابع مرة أنافس فيها على لقب بطولة العالم، أنا جائع للانتصار، لست هنا للمشاركة فقط، ولكن للعودة إلى مكاني الطبيعي، وأعرف ما أفعله.

وواصل: أنا وأندي مختلفان في الأسلوب، ولكن ما يجب عليّ فعله هو أن أستخدم الوقت على الحلبة بطريقة أفضل، لم أتأثر كثيرا بعد النزال الأخير ولا زلت أملك ذات الشغف، ليس هناك في داخلي خوف أو ما شابه ذلك، أنا جاهز تماما، انتصاري لن يكون غريبا، فهذا هو مكاني الطبيعي.