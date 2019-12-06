رويز وجوشوا يقيسان وزنيهما قبل نزال الدرعية التاريخي

تشهد الدرعية يوم السبت الحدث الرياضي الأكبر هذا العام على مستوى العالم، بإقامة النزال التاريخي بين حامل اللقب الأميركي، أندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا.

وكان الملاكمان رويز وجوشوا قد وصلا إلى السعودية في الأسبوع الماضي لبدء معسكر التدريب، الذي تضمّن عددًا من اللقاءات الإعلامية والزيارات المجتمعية وجلسات التدريب المفتوحة، ومؤتمرا صحافيا في المقصورة الملكية في موسم الدرعية، لتختتم التحضيرات بقياس الأوزان أمام العامة في حدث نظّم في فندق الفيصلية بحضور غفير من الجمهور ووسائل الإعلام المحليّة والعالميّة.

وسيحتضن ميدان الدرعية هذا النزال الذي شيد خصيصاً لهذه المناسبة في وقت زمني قصير منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات لـ 15 ألف متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من ألفي موظف.

وسينطلق النزال المرتقب يوم السبت عند الثانية عشرة وسيسبقه عدد من المواجهات التمهيدية التي تبدأ من السادسة مساءً، تضم الملاكم السعودي زهير القحطاني، إضافة إلى مايكل هانتر وأليكساندر بوفكتين وديليان وايت ومارويز واش وماغوميدراسول ماجيدوف وتوم ليتل وفيليب هيرغوفيتش وإيريك مولينا وهوبي برايس ودييغو باتشيكو.