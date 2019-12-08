جوشوا يهزم رويز ويستعيد لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة

استعاد البريطاني أنطوني جوشوا ألقاب رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي إيه"، ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو"، والاتحاد الدولي للملاكمة "أي بي إف" والمنظمة الدولية للملاكمة "أي بي أو" للوزن الثقيل بالفوز بقرار بالإجماع على بطل العالم المكسيكي - الأميركي أندي رويز جونيور في الدرعية، بالسعودية.

وفي أول نزال للوزن الثقيل لرياضة الملاكمة في السعودية، تفوق جوشوا على منافسه الأميركي - المكسيكي المولد بعد 12 جولة بالنقاط.

وكان رويز جونيور قد فاجأ جوشوا بالفوز بالضربة القاضية في الجولة السابعة في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك في يونيو الماضي.

وبدأت ليلة المباراة بثمانية نزالات سبقت المواجهة الأهم، إذ فاز الإماراتي ماجد النقبي على الجورجي إيليا برواشفيلي والسعودي زهير القحطاني على الكويتي عمر الدوسري، والأذربيجاني محمد رسول ماجيدوف على البريطاني توم ليتل والكرواتي فيليب هرغوفيتش على المكسيكي - الأميركي الشاب إيريك مولينا والبريطاني ديليان وايت يتغلب على البولندي ماريز واش، فيما تعادل الروسي ألكساندر بوفيتكن مع الأميركي مايكل هنتر قبل فوز دييغو باتشيكو على سليماني سعيدي بالضربة القاضية بعد دقيقتين فقط من بداية النزال.