تعرف على موقع منافسات مهرجان الدرعية للفروسية

يشهد مركز الدهامي للفروسية مهرجان الدرعية للفروسية الذي انطلق، يوم الخميس ويستمر إلى 14 ديسمبر الجاري، قبل أن يعود في الفترة بين 19 و21 من الشهر نفسه، ويشارك في المهرجان 44 جوادا قادما من أوروبا.

وبخصوص تجهيزات ميدان المنافسة، قال فيزاني إليانو، المسؤول عن تصميم الميدان، في مقابلة مع برنامج "في المرمى": حجم الحلبة وجودة الأرضية يحكمان عملية تصميم الميدان، وكذلك الإضاءة الطبيعية أو الصناعية أيضا، والأهم نوعية الأحصنة والفرسان كذلك، بالنسبة لليوم الأول أقوم باختبار وضعية الخيل، التي قفزت خلال اختبار اليوم بشكل رائع وأعتقد بأن المكان مميز ومناسب جدا لهذه الرياضة.

وأضاف: يتم مراعاة شكل الحلبة وألوان الحواجز، لأن الخيول لا تميز الألوان بشكل واضح، وألوان الميدان هنا مناسبة جدا للأحصنة، وتواجدت في أكثر من 34 بلدا ولم أجد موقعا بمثل تميز هذا الميدان الموجود في السعودية، كما أن نوعية الفرسان السعوديين ممتازة ويتمتعون بحس جيد مع الأحصنة.

وحول سرية تصميم ميدان المنافسة، ذكر محمد منصور: أجهز التصميم قبل شهر على الأقل، لكن التطبيق النهائي يتم قبل نصف ساعة فقط وقبل بداية الشوط، لما للأمر من سرية لكنني أخاف عندما تأتي فقرة التطبيق أن تغير الظروف من التصميم النهائي كالرياح والأمطار، إذ يتم التغيير في المسافات بطرق مدروسة.