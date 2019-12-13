ميدفيديف وفونيني طرفا نهائي كأس الدرعية للتنس

ضرب الروسي ميدفيديف المصنف خامساً على العالم موعداً مع الإيطالي فابيو فونيني المصنف الـ12 في نهائي كأس الدرعية للتنس، بعد فوزه على نظيره البلجيكي غوفان بمجموعتين نظيفتين (6-3) و(6-3) يوم الجمعة، وسيلقتي طرفا النهائي يوم السبت في ختام البطولة.

وكان الإيطالي فونيني نجح في الصعود إلى مواجهة تحديد البطل، بعد أن تغلب على نظيره الفرنسي غاييل مونفيلس بمجموعتين نظيفتين (6-4) و(6-4) وذلك في اليوم الثاني من منافسات البطولة يوم الجمعة والتي تختتم يوم السبت.

وكان فونيني المصنف 12 على العالم، قد تغلب في دور الثمانية خلال منافسات اليوم الأول على الأميركي جون إيسنر المصنف رقم 19، في وقت تأهل فيه الفرنسي غاييل مونفيلس المصنف العاشر على السويسري فافرينكا المصنف رقم 16.

وقال إيفان لوبيسيتش، اللاعب السابق ومدرب الأسطورة فيدرر حاليا، لـ "قناة العربية" : وجدت عدة مواهب شابة في لعبة التنس في السعودية لكن طبعا الأهم هو وجود شغف واهتمام لدى صغار السن للذهاب إلى الملاعب.

وأضاف: سبق وأن لعبت في بطولات في الخليج في سنوات التسعينات ولاحظت التغييرات الكبيرة التي حدثت، وبخصوص تدريبي لفيدرر فهو أمر مميز خلال السنوات الأربع الماضية، وأشعر بالسعادة لقدرتي على مساعدته في الفوز في البطولات في الفترة الماضية وهو إفضل لاعب بتاريخ اللعبة بنظري.