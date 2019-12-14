الروسي ميدفيديف بطلاً لكأس الدرعية للتنس

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس عالمياً بلقب النسخة الأولى من كأس الدرعية للتنس بعد فوزه على الإيطالي فابيو فونيني المصنف الثاني عشر عالمياً في المباراة النهائية على ملعب "الدرعية أرينا".

ولعبت اليوم مباراة بين الألماني يان لينارد شتروف والأميركي جون إيسنر على جائزة الترضية، وانتهت بفوز الأخير بمجموعتين مقابل واحدة، 4-6 و7-5 و13-11.

وتغلب لاعب المواليد مايكل مموه على اللاعب السعودي عمار الحقباني في المباراة الاستعراضية على هامش منافسات كأس الدرعية للتنس.