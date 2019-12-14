عبدالعزيز الفيصل يتوج الفائزين في مهرجان الدرعية للفروسية

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الفائزين بالجائزة الكبرى في مهرجان الدرعية للفروسية.

وفاز الياباني مايك كاواي بالمركز الأول والسعودي وليد الغامدي بالمركز الثاني والمصري محمد طلعت بالثالث.

وتشارك 13 فارسة سعودية في منافسات الدورة الثانية من مهرجان الدرعية للفروسية المصنفة من فئة الأربعة نجوم وهي خطوة مصيرية لتحديد فرصة تأهيل الفرسان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم 2020.

ويستضيف المهرجان أكثر من 151 فارسا وفارسة، يشرف عليهم 150 سائس خيل، 50 مسؤولا، 300 مرافق ومدرب، 250 عضو ناد و150 عضو ناد.