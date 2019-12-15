أغلى جواد في مهرجان الدرعية.. كم بلغت قيمته؟

أقيمت يوم السبت منافسات القفز وقفز الحواجز في مهرجان الدرعية للفروسية المقام في مركز الدهامي للفروسية.

وفي المنافسات الثلاث التي أقيمت يوم السبت، حقق عبدالله المهري ورمزي الدهامي وعبدالرحمن الراجحي المراكز الثلاثة الأولى تباعاً في منافسات القفز من 1.4م إلى 1.6، فيما جاءت نتائج منافسات قفز الحواجز بارتفاع 1.2م بوقوع عبدالله الراجحي أولا ومارتن الكسندر ثانيا وبدر الفرد ثالثا. وفي منافسات القفز 1.45م احتل محمد طلعت المركز الأول، وناتلي شيوديني الثاني وسارة الرميتي الثالث.

وكان الياباني كاواي فاز بالجائزة الكبرى يوم الجمعة متفوقا على السعودي وليد الغامدي والمصري محمد طلعت.

وشحنت خيل كاواي على طائرة خاصة من بلجيكا إلى الرياض في رحلة امتدت سبع ساعات، راهن عليه صاحبه ليثبت قدرته على تمثيل الفريق الياباني للفروسية في أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل.

ويعتبر الاسطبل منطقة محظورة إذ تطلب الدخول إليه الحصول على إذن خاص من لجنة الحكام وبمرافقة أحدهم، وبلغت قيمة الخيل 7 ملايين يورو، كما يملك صندوقاً خاصاً بأغراضه الشخصية يتبعه أينما حل وارتحل.

وجلب الفارس الياباني معه 3 خيول، واستطاع خيل الفارس الياباني الظفر بالمركز الأول في الشوط المؤهل لكأس العالم، وسط مشاركة عالمية لمنافسين متأهلين لبطولة العالم.