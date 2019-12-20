السعوديون يتألقون في مهرجان الدرعية للفروسية

تألق الفرسان السعوديون في منافسات اليوم الرابع من مهرجان الدرعية للفروسية المقام في مزرعة الدهامي، والمستمر حتى 21 من الشهر الجاري.

وحقق الفارس عبد الله الشربتلي المركز الأول في الشوط الرابع للفئة الكبرى، فيما حل وليد الغامدي ثانياً والإماراتي علي الكربي ثالثاً.

وفي الشوط الأول من "الفئة الصغرى"، فاز بندر بن محفوظ بالمركز الأول وجاء بدر الفرد في الثاني وعبد الله آل الشيخ ثالثا.

وضمن منافسات الشوط الثاني للفئة المتوسطة، حقق خالد المبطي المركز الأول، فيما حل عبد الكريم أبار وصيفا ووقع محمد المالكي في المركز الثالث.

وتمكن الفارس وليد الغامدي من الفوز بالمركز الأول في الشوط الثالث لفئتي الشباب والناشئين، تلاه محمد العساكر ثانيا وعبد العزيز آل سعود ثالثاً، وكان جيرارد إنزيريو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، هو من توج الفائزين في يوم الخميس.

وأقيم المهرجان على فترتين، الأولى بين الرباع عشر وا.... من دييسمبر والثانية من وتستمر حتى ... الشهر الجاري.