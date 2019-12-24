"تاريخ طويل" لـ 5 اتحادات رياضية جديدة في السعودية

تشير مراجع عديدة إلى أن أصل رياضة كرة القاعدة أو " Baseball " يعود إلى عام 1700، والذي شهد الميلاد الأول لهذه الرياضة في مدينة بيتسفيلد الأميركية، وهي تعتبر اللعبة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة واليابان.

أما عن الكرة اللينة أو السوفت بول فهي مشتقة من البيسبول، ولكن الكرة فيها أكبر وأثقل وأكثر ليونة وفي ملعب أصغر ووتيرة لعب أسرع، وأنشئت عام 1887 في شيكاغو الأميركية لحاجة لاعبي البيسبول للمران بفصل الشتاء في الملاعب المقفلة، وفي عام 1949 تم إنشاء اتحادها الدولي الذي يضم في صفوفه أكثر من 110 اتحادات محلية ويهيمن على هذه الرياضة كل من أستراليا ونيوزيلاندا والصين واليابان إلى جانب أميركا.

ورياضة الهوكي هي واحدة من الألعاب التي تعود بتاريخها إلى آلاف السنين، ففي مصر وجدت نحوت منقوشة تحمل عصا وقاذفة وهناك أيضاً رسومات تعود إلى 600 عام قبل الميلاد في اليونان وفي العصور الوسطى لعبت في اسكتلندا وهولندا وإنجلترا، وهي لعبة جماعية يتنافس فريقان فيها محاولين تسجيل القرص في مرمى المنافس باستخدام عصا خاصة، ولها أنواع عديدة ولكن أبرزها هوكي الجليد الذي يقام فوق أرضية جليدية مُسطحة وهوكي الحقل الذي يلعب على ملعب من العشب الطبيعي أو الصناعي.

أما الرغبي فنشأت في إنجلترا وتحديدا في القرن التاسع عشر الميلادي، في عام 1886 تأسس مجلس الرغبي الدولي وتوجد مسابقتان للعبة هما دوري الرغبي 13 الذي يتكون من 13 لاعبا وبينما فرق اتحاد الرغبي 15 مكونة من خمسة عشر لاعبا.

فيما تعد رياضة اللاكرروس جماعية وتلعب بكرة مطاطية، وعصا طويلة تنتهي بشبكة مصممة لتلقي تك الكرة، ويستخدم اللاعبون عصا اللاكروس لالتقاط وتمرير وتسديد الكرة نحو المرمى. الجهة التي تحكم اللعبة وتديرها هي اتحاد لاكروس العالمي. والمسابقة الأكثر شهرة فيها هي بطولة لاكروس الدولية، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأميركية هي البطل المهيمن فيها.