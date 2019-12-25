الأمير فهد بن جلوي: الألعاب الجديدة للاتحادات تمارس في عدة أندية

أوضح الأمير فهد بن جلوي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، أن معظم الاتحادات الرياضية الجديدة أنشئت منذ فترة سابقة ولكن تم تعيين رؤساء لها حاليا، وأن الألعاب الجديدة تمارس في عدة أندية.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: أغلب الاتحادات الجديدة أنشئت منذ فترة سابقة وتم تعيين رؤساء لها حاليا، والألعاب الجديدة ممارسة في السعودية وفي 15 ناديا ولكن بدون مظلة رسمية.

وأضاف: لا توجد ملاعب مخصصة للألعاب الجديدة وتلعب أحيانا في ملاعب كرة القدم، وسيسمح للجميع باللعب من أجانب ومواطنيين سعوديين، وهدفنا توطينها لتكوين منتخب سعودي، وسيبدأ عمل الاتحادات الجديدة في أسرع وقت وتم الاجتماع مع رؤساء الاتحادات بخصوص ذلك.