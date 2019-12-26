عبدالعزيز الفيصل: سلطان بن فهد قدم الكثير للرياضة السعودية

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، أن تكريم الأمير سلطان بن فهد رئيس اللجنة السابق جاء كونه قامة رياضية ونظير ما قدمه في مختلف المجالات.

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودي منح جائزة القائد الأولمبي المتميز للأمير سلطان بن فهد رئيس اللجنة السابق، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة يوم الأربعاء.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريحات تلفزيونية: تكريم الأمير سلطان بن فهد هو تكريم لقامة رياضية، ونسعى إلى تكريم العديد من الشخصيات الرياضية في المستقبل.

وأضاف: أعلنت الجمعية العمومية للأولمبية عددا من الاتحادات الجديدة التي تم تأسيسها، ونسعى للمزيد من التقدم في المجال الرياضي وهذا دور اللجنة الأولمبية في التنسيق مع الاتحادات الرياضية في تطوير منظومة الرياضية بالسعودية.