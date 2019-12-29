موراي ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للإصابة

المصدر: سيدني - د ب أ

أعلن نجم التنس الاسكتلندي أندي موراي الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل بسبب الإصابة في الحوض.

وذكر منظمو بطولة أستراليا المفتوحة في تغريدة يوم الأحد "نشعر بالحزن للإبلاغ عن عدم مشاركة أندي موراي الذي صعد للنهائي خمس مرات، في نسخة 2020 من بطولة أستراليا".

وتعرض موراي البالغ من العمر 32 عاما للإصابة خلال مشاركته مع الفريق البريطاني في كأس ديفيز الشهر الماضي.

وقال موراي "لقد عملت بكل قوة لكي أصبح قادرا على المنافسة في المستويات العليا وأشعر بالحزن لعدم قدرتي على اللعب في أستراليا في يناير".

ويغيب موراي أيضا عن بطولة كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين التي تنطلق في الثالث من الشهر المقبل وتقام في ثلاث مدن أسترالية على مدار عشرة أيام.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة في 20 من الشهر المقبل في ملبورن، وتنتهي في الثاني من فبراير بجوائز قياسية يبلغ مجموعها 71 مليون دولار أسترالي.