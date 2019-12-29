نائب أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأس ولي العهد

رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير الرياض، يوم السبت، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

وسلّم الأمير محمد بن عبدالرحمن كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج، عقب نهاية الشوط التاسع، لسلطان بن عبدالرحمن العمّاج بعد فوز الجواد "لعيون وليد" بالمركز الأول لإسطبل سلطان العمّاج.

كما سلّم نائب أمير الرياض بعد نهاية الشوط العاشر، كأس ولي العهد للخيل المستوردة لرفاعي بن صمت الغريبان من دولة الكويت الشقيقة بعد فوز الجواد " كونتانجو " بالمركز الأول لإسطبل رفاعي الغريبان.