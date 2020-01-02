عبدالعزيز الفيصل يقف على آخر تجهيزات رالي داكار

وقف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، على تجهيزات استضافة رالي داكار السعودية 2020.

وينطلق الرالي يوم الأحد المقبل من مدينة جدة وينتهي في القدية القريبة من العاصمة الرياض، مع مسافة إجمالية تبلغ 7,800 كلم، ويقام على مدى 12 يوماً عبر الصحراء العربية.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة في "تويتر" صورا من جولة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لمتابعة آخر تجهيزات رالي داكار السعودية 2020.

وستكون نقطة الانطلاق من جدة على البحر الأحمر تقطع خلالها الفرق مسافة 752 كيلومترًا عبر الكثبان السريعة المتعرجة قبل أن يستمر التحدي الصعب إلى الشمال لقرابة 900 كيلومتر، عبر مشروع البحر الأحمر حتى يصل إلى مدينة نيوم المستقبلية.

وتتخلل الرحلة سلسلة من الوديان والجبال إلى أعلى نقاطها بارتفاع 1400 متر. يمر بعد ذلك السائقون وفرقهم بمنطقة من الرمال والحصى تمتد لمسافة 676 كيلومترًا، خلال رحلتهم الصعبة من نيوم إلى العلا في المرحلة الرابعة، وبعد مرور على التلال الرملية لحائل في طريقهم المنحدر صوب الرياض، يحصل المشاركون على يوم راحة في العاصمة قبل أن تستأنف الرحلة باليوم الأطول من أيام الرالي على مسافة 741 كيلومترًا.

وينعطف مسار الرالي تجاه الغرب في وسط صحراء السعودية الشاسعة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقاً تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية في القدية، الوجهة المتخصصة في الترفيه والثقافة والرياضة، التي ستشهد تتويج الفائزين.