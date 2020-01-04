شهدت "قرية داكار" على كورنيش محافظة جدة الشمالي مساء يوم السبت افتتاح "رالي داكار السعودية 2020 "بعد احتكار 30 عاماً في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية بمشاركة 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم .

ومن المقرر أن تستمر منافسات رالي داكار السعودية 2020 حتى 17 يناير الجاري.

وحضر محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2020 ، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

ويشهد مشاركة 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم ، من بينهم 47 سائقًا مخضرماً شاركوا في عشر نسخ على الأقل في تاريخ منافسات رالي داكار ، كما ستكون صحراء السعودية شاهدة على مشاركة 85 متسابقاً يشاركون للمرة الأولى في السباقات.

كما تستضيف القرية متحف "اكتشف داكار"، الذي يحتوي على مواد مصورة ومرئية توثق تاريخ الرالي الأعرق في العالم ، وتقديم لمحة عن السعودية وتاريخها وثقافتها الأصيلة.