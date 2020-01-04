بيتر هانسل يمتدح تضاريس السعودية.. والإسباني ألونسو يعتبر داكار "التحدي الأصعب"

أقيم مساء يوم الجمعة مؤتمراً صحافياً بجدة لأبرز المتسابقين المشاركين في "رالي داكار السعودية 2020"، الذي سينطلق الأحد المقبل 5 يناير من جدة "المحطة الأولى".

وحظي المؤتمر الذي حضره الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى السائق الفرنسي المخضرم ستيفان بيتر هانسل، وبطل رالي داكار السابق الإسباني كارلوس ساينز، وسائق فورمولا 1 السابق فرناندو ألونسو، وبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، بتواجد صحافي محلي ودولي كبير للحديث عن تفاصيل المراحل الـ 12 لسباق الرالي الأعرق في العالم، والمغامرة المثيرة التي تنتظر السائقين في نسخته الـ 42 التي تستضيفها صحراء السعودية.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحافي، قال الفرنسي بيتر هانسل: "زرت السعودية للمرة الأولى منذ 25 عاماً للمشاركة في بعض السباقات، ولا أزال أتذكر كم كانت التضاريس رائعة وفريدة، كما كنت هنا الشهر الماضي وما رأيته كان مذهلاً، فالتضاريس تشبه ما كنا نمر به في إفريقيا وهو ما يعيد لي الكثير من الذكريات الجيدة، وأثق في أن السعودية قادرة على تنظيم سباق مميز".

واعتبر فرناندو ألونسو، بطل سباقات فورمولا 1 السابق أن رالي داكار يعتبر أكبر تحد له في مسيرته في رياضات المحركات، وقال: أعتقد بأن هدفي في المشاركة هو أن تكون تجربة ممتعة بالنسبة لنا".

من جانبه عبر السائق السعودي يزيد الراجحي عن سعادته بالترحيب بالجميع في السعودية، التي تستضيف داكار للمرة الأولى، وقال: ستكون هذه النسخة من داكار بالتأكيد مختلفة بالنسبة لي، أعتقد أنني مستعد ولدي حماس شديد للفوز بهذا السباق على أرض بلادي، وأشعر بحماس وتشجيع جمهوري على الفوز، وبالطبع سيتعين عليّ أن أكون في أفضل مستوياتي حتى أحافظ على فرصي في الفوز.

وعن طموحاته في داكار السعودية 2020، قال الراجحي "السعودية مساحتها شاسعة ولا يمكنني أن أعرف كل أجزائها وتضاريسها، ولكنني جئت هنا من أجل هدف واحد: الفوز فقط ولا شيء غيره".

وكانت أجواء الإثارة المحيطة بداكار قد بدأت يوم الخميس بانطلاق فعاليات "قرية داكار" لتضع الجمهور في أجواء المغامرة التي تنتظرهم في داكار السعودية 2020، وتستمر فعاليات القرية حتى انتهاء حفل الافتتاح يوم السبت.