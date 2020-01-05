الليتواني زالا يفوز بالمرحلة الأولى في رالي داكار

فجر الليتواني فايدوتاس زالا سائق "ميني أول فور ريسينغ" ونجم فريق أغروروديو مفاجأة كبيرة وتصدر الترتيب العام لسباق رالي داكار العريق بعدما باغت الجميع وفاز بالمرحلة الأولى من السباق يوم الأحد.



وافتتح زالا فعاليات النسخة الحالية، التي تقام بالسعودية للمرة الأولى، بفوز ثمين ومفاجئ في المرحلة الأولى التي امتدت لمسافة 319 كيلومترا بين جدة والوجه.

وأنهى الإسباني فيرناندو ألونسو بطل العالم السابق لسباقات سيارات فورمولا-1 ، والذي يخوض فعاليات رالي داكار للمرة الأولى، المرحلة في المركز الحادي عشر بفارق 15 دقيقة و27 ثانية عن المتصدر زالا.



وحل الفرنسي ستيفان بيترهانسل والإسباني كارلوس ساينث المركزين الثاني والثالث على الترتيب بفارق أكثر من دقيقتين عن زالا. وفي المقابل كان السعودي يزيد الراجحي صاحب أفضل أداء للمتسابقين السعوديين المشاركين في السباق الحالي حيث احتل بسيارته تويوتا المركز الثامن بفارق 11 دقيقة و46 ثانية عن زالا.



وأصبح الليتواني زالا أول سائق يفوز بمرحلة في سباق رالي داكار على متن سيارة ميني رباعية الدفع منذ أن حقق ميكو هيرفونن ذلك في نسخة عام 2016.

واضطر الفرنسي رومان دوما سائق فريق "آر دي ليمتد" للانسحاب من هذه المرحلة إثر اشتعال النيران في سيارته بعد مرور نحو 65 كيلومترا من المرحلة.

واستفاد زالا من بعض العقبات والمصاعب التي تعرض لها عدد من منافسيه لينهي المرحلة الأولى ليقود هيمنة السيارات ال"ميني" على المراكز الثلاثة الأولى في مرحلة اليوم.

وبدأ 342 سائقا من 68 دولة حول العالم المنافسة في صحراء المملكة العربية السعودية حيث بدأت المرحلة من منطقة مستورة شمالي مدينة جدة وانتهت في منطقة الوجه شمالي غربي المملكة بمحاذاة البحر الأحمر.

ووزع هذا العدد من المتسابقين على خمس فئات حيث تنافس 83 منهم في فئة السيارات و144 في فئة الدراجات النارية و23 في فئة الدراجات الرباعية و46 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة و46 في فئة الشاحنات.

وضم قائمة المشاركين في السباق عددا كبيًا من أبرز سائقي الراليات مثل السائق بيترهانسل بطل داكار 13 مرة سابقة والمشارك في السباق للمرة الـ32 في مسيرته وبطل داكار السابق الإسباني كارلوس ساينث ومواطنه فيرناندو ألونسو بطل فورمولا-1 مرتين سابقتين بالإضافة إلى نجمي الراليات السعودي يزيد الراجحي والقطري ناصر العطية.

وتقام المرحلة الثانية من السباق غدا الاثنين لمسافة 367 كيلومترا بين الوجه ونيوم.

وفي فئة الدراجات ، أنهى حامل اللقب الأسترالي توبي برايس السباق في المركز الأول بزمن قدره ثلاث ساعات و19 دقيقة و33 ثانية متقدما بفارق دقيقتين وخمس ثوان على الأمريكي ريكي برابيك الذي حل ثانيا بينما حل النمساوي ماتياس فوكنر ثالثا.

وفي مفاجأة أخرى برالي داكار (السعودية 2020) ، أنهى البولندي آرون دومزالا ، الذي يشارك في رالي داكار للمرة الثانية ، المرحلة الخاصة الأولى في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة في المركز الأول متقدما على السائق الأمريكي كايسي كاري بفارق دقيقة واحدة و51 ثانية وحل الإسباني خوسيه أنطونيو لوبيز ثالثا.

وفي فئة الدراجات الرباعية ، فاز السائق التشيلي إجناسيو كاسالي بالمركز الأول في المرحلة الأولى وأنهى البولندي رافال سونيك السباق ثانيا وجاء التشيكي توماس كوبيينا ثالثا.

وفي فئة الشاحنات ، جاء فريق الروسي أنطون شيبالوف في المركز الأول للمرحلة الخاصة الأولى ، متفوقا على فريق البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش الذي حل ثانيا فيما جاء فريق الهولندي يانوس فان كاستيرين ثالثا.

وتقام المرحلة الثانية من السباق يوم الاثنين لمسافة 367 كيلومترا بين الوجه ونيوم.