رالي داكار: إلغاء المرحلة الثامنة لفئتي الدرّاجات النارية

قرَّر مُنظمو رالي داكار، يوم الأحد، إلغاء المرحلة الخاصة الثامنة لفئتي الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات، وذلك بعد الاجتماع مع الدرّاجين واتخاذ قرارٍ بمُشاورة جميع الدراجين في رالي داكار.

وقال الموقع الرسمي لرالي داكار: صَدم خبر وفاة الدرّاج البُرتُغالي باولو غونسالفِس، خلال المرحلة الخاصة السابعة (الرياض – وادي الدواسر) جميع المُشاركين، وأصابهم بالحُزن والأسى على فُقدانه، ويُعتبر باولو من الأشخاص المحبوبين في رالي داكار، حيث كان يحظى باحترامٍ واسع بين الدرّاجين المُخضرمين والناشئين.

وكان من المُقرر أن تجري المرحلة الثامنة في مسارٍ مُغلق حول وادي الدواسر، وذكر الموقع الرسمي للرالي: جاء قرار إلغاء المرحلة الثامنة من أجل إتاحة المجال للدرّاجين للتعبير عن الأسى والحُزن لوفاة صديقهم. علاوةً على ذلك، ستجتمع كامل عائلة رالي داكار هذه الليلة لإظهار تقديرهم واحترامهم لباولو، خلال الاجتماع المُوسَّع.