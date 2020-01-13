سيرادوري يحرم ألونسو من أول فوز في رالي دكار

شهدت المرحلة الثامنة من رالي داكار 2020 المقام في السعودية، تغيرا شاملا في المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز الفرنسي ماثيو سيرادوري بالمرحلة اليوم الاثنين، وتلاه نجم سباقات سيارات فورمولا-1 فيرناندو ألونسو في المركز الثاني، والأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا ثالثا.

بينما ابتعد الثلاثي المتصدر للترتيب العام، كارلوس ساينث وناصر العطية وستيفان بيترهانسل، عن منصة التتويج بالمرحلة الثامنة اليوم.

وجاء بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي في المركز الخامس، بينما أنهى الفرنسي بيترهانسل، بطل داكار 13 مرة، مرحلة اليوم في المركز التاسع، متأخرا بفارق 13 دقيقة عن سيرادوري، واحتل العطية المركز الحادي عشر، والإسباني ساينث المركز الخامس عشر.

وانطلقت المرحلة الثامنة وانتهت في وادي الدواسر (جنوب العاصمة) على شكل حلقة دائرية، وامتدت لمسافة 716 كيلومترا.

وطبقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد شهدت منافسات فئة الشاحنات استمرار فريقي الروسيين أندريه كارجينوف وأنطون شيبالوف في احتلال المركزين الأول والثاني على الترتيب في الترتيب العام بعد أن أنهيا المرحلة الثامنة في المركزين الأول والثاني أيضا، بينما وصل فريق التشيكي أليس لوريس إلى المنصة للمرة الأولى هذا العام بعد أن حل ثالثا ليحافظ على المركز الرابع في الترتيب العام.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، فاز البرازيلي رينالدو فاريلا بالمرحلة الخاصة الثامنة، بينما جاء التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو ثانيا والأمريكي أوستن جونز ثالثا، فيما حل كيسي كوري متصدر الترتيب العام سابعا، وواصل كونتاردو احتلال المركز الثاني في الترتيب العام والروسي سيرجي كارياكن في المركز الثالث.

وكان منظمو رالي داكار قد قرروا إلغاء المرحلة الخاصة الثامنة لفئتي الدراجات النارية والدراجات الرباعية، وذلك بعد الاجتماع مع الدراجين واتخاذ قرار بمشاورة جميع الدراجين في رالي داكار، بسبب وفاة زميلهم الدراج البرتغالي باولو جونسالفيس خلال المرحلة السابقة.

وتتواصل المنافسات غدا بالمرحلة التاسعة التي تنطلق من وادي الدواسر وتنتهي في حرض ( شرق السعودية)، حيث تمتد لمسافة 886 كيلومترا.