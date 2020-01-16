"مرحلة" تفصل ساينز عن الفوز برالي داكار للمرة الثالثة

أصبح‭‭ ‬‬الإسباني كارلوس ساينز على بعد مرحلة واحدة من الفوز برالي دكار للمرة الثالثة في مسيرته بعد أن أنهى يوم الخميس قبل الأخير من الرالي المقام في السعودية، متفوقا بعشر دقائق على القطري ناصر العطية حامل اللقب.

واحتل متسابق ميني، الذي ينافس ابنه الذي يحمل الاسم ذاته في فورمولا 1 مع مكلارين، المركز الثالث في مرحلة يوم الخميس التي امتدت لمسافة 379 كيلومترا في الصحراء من شبيطة إلى حرض. وقال ساينز :من الرائع إنهاء هذه المرحلة الماراثونية. قمنا ببعض العمل في السيارة يوم الأربعاء ومضت كل الأمور بشكل جيد. أمامنا يوم واحد وسأحاول الاحتفاظ بتركيزي الجمعة للإبقاء على الفارق.

وفاز الفرنسي ستيفان بيترهانسل، الفائز برالي دكار 13 مرة، وهو زميل ساينز في الفريق بمرحلة يوم الخميس، ليحقق رابع انتصار له بمرحلة في نسخة العام الجاري و80 على مدار مسيرته.

ويبتعد الآن بفارق ست ثوانٍ خلف العطية متسابق تويوتا قبل المرحلة الأخيرة البالغ طولها 374 كيلومتراً إلى القدية.