جدة تستضيف النسخة الثانية لبطولة السعودية الدولية للغولف

تستضيف مدينة جدة في الفترة من 30 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل النسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

وتشهد البطولة مشاركة أقوى لاعبي الغولف القادمين من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا إلى الشرق الأوسط أمثال المصنف الأول على العالم بروكس كويبكا، وداستن جونسون، وفيل ميكلسون، وباتريك ريد، وإرني إلس، وسيرجيو غارسيا، وشين لوري، وهنريك ستينسون. وسينضم إليهم في المنافسات نخبة من اللاعبين السعوديين الموهوبين وهم عثمان الملا وسعود الشريف وفيصل سلهب.

وأعرب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة عن تفاؤله بمستقبل واعد لرياضة الغولف في السعودية من خلال إقامة هذا الحدث العالمي الكبير، حيث قال: إقامة مثل هذه البطولات في هذه الألعاب هي إحدى الاستراتيجيات التي نعمل عليها في الوقت الراهن لزيادة اهتمام المجتمع بالرياضات المختلفة، فهذه البطولة الخاصة برياضة الغولف، وتحظى باهتمام عالمي كبير، ستلهم جيلا جديدا من الموهوبين السعوديين، وستشجع المزيد منهم، فهي ستعطي بإذن الله المواهب السعودية فرصة للاحتكاك بأفضل اللاعبين على مستوى العالم، فهي تمثل فرصة لهم لتعزيز شعبية الغولف فيها.

وأضاف: نشهد اهتماما متزايدا من قبل الشباب السعودي في رياضة الجولف، سواء في مشاهدة منافساتها أو تجربتها، وهذا ليس غريبا على هذه اللعبة الممتعة التي تدفع الناس لاهتمام أكبر بها، فلعبة الجولف تعد لعبة ملائمة للكبار والصغار.

ويمكن لجميع الجماهير من مختلف الفئات العمرية الاستمتاع بمشاهدة منافسات بطولة السعودية الدولية التي ستقام على أربعة أيام، حيث ينتظرهم أنشطة وفعاليات متنوعة لجميع أفراد الأسرة.

وتولي البطولة هذا العام تركيزاً خاصاً على الأسر والمجتمع وتطوير اليافعين في ظل الجهود التي تبذلها السعودية للارتقاء برياضة الغولف، كما ستقدم فعاليات ترفيهية فريدة من قلب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إضافة لوجود قرية خاصة بالجماهير خارج الملعب ستكون مليئة ‏بالأنشطة التفاعلية الممتعة، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من العربات التي ستقدم الأطعمة والمشروبات اللذيذة، إضافة إلى إقامة حفلات موسيقية استثنائية في ثلاث ليال من البطولة يحييها مجموعة من أشهر الأسماء في عالم الغناء والدي جي الحائزين على جوائز عالمية.