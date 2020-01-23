نادال يكشف تفاصيل إصابة حاملة الكرات في رأسها

مر الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا للاعبي التنس الرجال، بلحظات مرعبة خلال المباراة التي فاز فيها على الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس يوم الخميس، حينما صدم إحدى الفتيات حاملي الكرات بإرسال سريع.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، أصابت كرة أعادها نادال إحدى حاملات الكرات في الملعب والتي كانت تجلس بجانب الحكم مباشرة، لتصدمها الكرة في رأسها وترتد إلى الملعب.

وحرص نادال على التوجه مباشرة لحاملة الكرات، حيث اطمأن عليها وقبل إياها، حينما وجد الدموع تنهمر من عينيها. وبعد نهاية المباراة ،توجه نادال إليها مرة أخرى ليطمئن عليها، كما منحها رباط الرأس الخاص به، لتظهر السعادة من جديد على وجهها.

وقال نادال في مقابلة بعد المباراة : "بالنسبة لها ربما لم تكن لحظة جيدة، شعرت بالخوف عليها بكل صراحة".

وأكد نادال في حديث لاحق مع الصحفيين، أنه كان قلقا جدا على الفتاة، لأن الكرة أصابتها قوة، وكان ارتداداها أسرع بعد أن قام بالإرسال.

وأضاف: "لقد تعرضت لإصابة مباشرة في الرأس، أنت لا تعرف ما الذي يمكن أن يحدث لها، لكنها كانت رائعة، ذهبت للاطمئنان عليها ، كانت تذرف القليل من الدموع".