نادال يهزم بوستا ويتأهل للدور الرابع في أستراليا المفتوحة

قطع لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا خطوة جديدة على طريق الفوز بلقبه الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي بفوزه الكبير والمستحق 6 / 1 و6 / 2 و6 / 4 يوم السبت على مواطنه بابلو كارينو بوستا في الدور الثالث للبطولة.

وتأهل نادال المصنف الأول للبطولة بجدارة إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) للبطولة التي أحرز لقبها مرة واحدة سابقا وذلك في 2009.

ويتطلع نادال إلى الفوز بلقب البطولة الحالية ليكون الثاني له في أستراليا المفتوحة ويعادل به رصيد منافسه التقليدي العنيد السويسري روجيه فيدرر من ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى حيث يستحوذ فيدرر على 20 لقبا مقابل 19 لقبا لنادال.

واحتاج نادال إلى أكثر قليلا من ساعة ونصف الساعة ليطيح اليوم بزميله بوستا الذي يشارك معه في مباريات الزوجي.

وحسم نادال المجموعتين الأولى والثانية من المباراة في 29 دقيقة و27 دقيقة على الترتيب فيما أظهر بوستا بعض الندية في المجموعة الثالثة قبل أن يحسمها نادال لصالحه أيضا في 40 دقيقة.

ولحق النمساوي دومينيك تييم المصنف الخامس للبطولة بقافلة المتأهلين إلى دور الستة عشر بالفوز الثمين والصعب 6 / 2 و6 / 4 و6 / 7 (5 / 7) و6 / 4 على الأمريكي تايلور فريتز في مباراة أخرى.

ويلتقي تييم في دور الستة عشر مع الفرنسي جايل مونفيس الذي واصل تقدمه في البطولة بفوزه على اللاتفي إيرنست غولبيس 7 / 6 (7 / 2) و6 / 4 و6 / 3 اليوم.

وشق مونفيس المصنف العاشر للبطولة طريقه بنجاح إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) للبطولة لتكون المرة الأولى التي يبلغ فيها الدور الرابع لأستراليا المفتوحة منذ 2017 حيث ودع اللاعب البطولة من الدور الثاني في كل من العامين الماضيين.