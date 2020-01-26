وفاة أسطورة السلة كوبي براينت في تحطم مروحية

ذكرت تقارير صحافية أن كوبي براينت أسطورة كرة السلة المعتزل توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في كاليفورنيا اليوم الأحد.



وأوضحت التقارير أن كوبي كان يسافر مع ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل في طائرته هليكوبتر الخاصة عندما سقطت.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس في تويتر إن خمسة أشخاص قُتلوا في حادث تحطم هليكوبتر في كالاباساس ولم يكن هناك ناجون.

ولعب براينت (41 عاما) طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من عام 1996 إلى حين اعتزاله عام 2016 وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات (2009 و2010).

كما شارك في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم "أول ستار" وتوج بأفضل لاعب في اربع مناسبات، وحقق الذهبية الأولمبية مع منتخب بلاده في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012.

وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين خلال المواجهة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز السبت.

