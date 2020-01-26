رقم جديد لفيدرر في بطولة أستراليا المفتوحة

تأهل السويسري روجيه فيدرر إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى بفوزه اليوم الأحد على المجري مارتون فوسوفيكس المصنف 67 على العالم بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بنتيجة 4 -6 و6 -1 و6 -2 و6 -2.

ونجح فيدرر في تجاوز تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز مستحق ليصعد إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا للمرة الـ15 في مسيرته في إنجاز غير مسبوق.

واحتاج النجم السويسري البالغ من العمر 38 عاما إلى ساعتين و11 دقيقة للفوز على فوسوفيكس والانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات التأهل لدور الثمانية للبطولة الأسترالية متخطيا إنجاز الاسطورة الأسترالي جون نيوكومب.

وجاء الفوز رقم 101 في مسيرة فيدرر ، اسهل من ذلك الذي حققه يوم الجمعة الماضي عندما احتاج إلى خوض خمس مجموعات على مدار نحو أربع ساعات قبل الفوز على الأسترالي جون ميلمان.

ويلتقي فيدرر في دور الثمانية مع الأمريكي غير المصنف تينيس ساندجرين الذي تغلب على الإيطالي فابيو فونيني 7 -6 و7 -5 و6 -7 و6- 4.