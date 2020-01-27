"عريضة" لوضع براينت على شعار الدوري الأميركي لكرة السلة

طالب محبو كرة السلة، وبعض لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتغيير شعار المسابقة على شرف رمز كرة السلة كوبي براينت، الذي توفي في حادث تحطم طائرة مروحية، الأحد.

ووقع أكثر من 135 ألف شخص على عريضة عبر منصة "التغيير" لكتابة العرائض والمطالبات، بحلول صباح يوم الاثنين.

وتميز شعار الدوري الأميركي للمحترفين، بألوان الأحمر والأزرق والأبيض مع وجود ظل للاعب كرة سلة منذ عام 1969، حيث تم تصميمه بناء على صورة شهيرة للاعب السلة السابق غيري ويست.

وذكر جمال كرافورد نجم كرة السلة السابق عبر موقع "تويتر للتواصل الاجتماعي": يجب أن يكون كوبي هو الشعار الجديد للدوري الأميركي للمحترفين.

وكان ويست يشغل منصب المدير العام لنادي لوس أنجلوس ليكرز، عندما وقع مع براينت للعب مع الفريق في عام 1996. ومن ناحية أخرى انضمت مدينة كوبي الساحلية، وسط اليابان، إلى المدن التي أعلنت الحداد على براينت.

وكان براينت تم تعيينه كسفير للمدينة الساحلية عام 2001، حيث كان زارها قبل ثلاث سنوات من ذلك التاريخ للتبرع لضحايا الزلزال الذي ضربها عام 1995.

ومن جانبه، علق دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وباراك أوباما الرئيس السابق، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على وفاة براينت.

وقال مسؤولون إن براينت (41 عاما) توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس خارج لوس أنجيلوس، مما أودى بحياة ثمانية أشخاص آخرين من بينهم ابنته جيانا (13 عاما).

ووفقا لتقارير وسائل إعلام أميركية، كان جون التوبيلي وهو مدرب بيسبول سابق وزوجته وابنته من بين ضحايا الحادث.