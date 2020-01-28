صدام بين ديوكوفيتش وفيدرر في "أستراليا المفتوحة"

تقدم النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش خطوة جديدة على طريق الحفاظ على لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث تأهل إلى الدور قبل النهائي بفوز صعب على الكندي ميلوش راونيتش 6 - 4 و6 - 3 و7 - 6 (7- 1) اليوم الثلاثاء في دور الثمانية لأولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

ويصطدم ديوكوفيتش، المصنف الثاني على العالم، في الدور قبل النهائي مع النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر المصنف الثالث على العالم.

واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعتين و49 دقيقة لحسم المباراة والتأهل لمواجهة فيدرر، الحائز على 20 لقباً في بطولات "غراند سلام"، في المباراة رقم 50 بينهما.

وصعد فيدرر إلى المربع الذهبي للمرة الــ15 في بطولة أستراليا المفتوحة، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على الأميركي تينيس ساندغرين 6 - 3 و2 - 6 و2 - 6 و7 - 6 (10 - 8) و6 - 3 في وقت سابق اليوم.

واستغرق فيدرر، المتوج بلقب أستراليا المفتوحة ست مرات، ثلاث ساعات و31 دقيقة للتغلب على ساندغرين المصنف 100 على العالم.

واعترف فيدرر، المصنف الثالث للبطولة، بأن الحظ حالفه في تجاوز مباراة اليوم، وصرح عقب المباراة قائلا: أحيانا تكون بحاجة إلى الحظ، أحب أن أقول لكم... لم أكن أستحق هذا ولكنني أقف هنا الآن وبالطبع سعيد للغاية.

وحافظ فيدرر على سجله خالياً من الهزائم في 15 مباراة له في دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة.