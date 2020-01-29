نادال يودع بطولة أستراليا المفتوحة

المصدر: ملبورن - د ب أ

أكمل لاعب التنس النمساوي دومينيك ثيم عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي بتغلبه على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا 7 - 6 (7 - 3) و7 - 6 (7 -4) و4 - 6 و7 - 6 (8 - 6) اليوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة.

وتأهل ثيم المصنف الخامس للبطولة إلى المربع الذهبي الذي يلتقي فيه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السابع للبطولة.

وحرم ثيم منافسه الإسباني نادال المصنف الأول للبطولة من التقدم خطوة جديدة على طريق البحث عن لقبه الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة.

كما تأجل حلم نادال في معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى حيث تجمد رصيد نادال عند 19 لقبا مقابل 20 لقبا لمنافسه التقليدي العنيد السويسري روجيه فيدرر المصنف الثالث عالميا.