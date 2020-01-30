ديوكوفيتش: فيدرر لم يكن في أفضل حالاته

تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب، على السويسري روجيه فيدرر 7 - 6 (7 - 1) و6 - 4 و6 - 3 ليصعد لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأصبح ديوكوفيتش أكثر اللاعبين وصولا لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس حيث صعد للمباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخه عقب فوزه على فيدرر، الفائز بـ20 لقبا في بطولات الجائزة الكبرى (غراند سلام).

وكان هذا الانتصار هو الـ27 لديوكوفيتش على فيدرر في خمسين مباراة التقيا بها.

وقال ديوكوفيتش :كل الاحترام لروجيه لخوض مباراة اليوم، كان من الواضح أنه مصاب. لم يكن في أفضل حالاته، لم يكن حتى قريبا من أفضل حالاته من حيث التحركات، وكل الاحترام لأنه خاض مباراة اليوم وحاول تقديم كل ما في وسعه طوال المباراة.

وحصل فيدرر على وقت مستقطع للعلاج بعد المجموعة الأولى لعلاج الإصابة التي أزعجته في دور الثمانية. وبعد ذلك قال للصحفيين إن إمكانية الانسحاب من المباراة تم مناقشاتها مع فريقه.

وقال فيدرر اعتقدت حقا أن هناك شيئ يمكن فعله من حيث لعب مباراة تنافسية اليوم، وأيضا شعرت أن الأمور يبدو أنها لن تزداد سوءا. وإذا حدث هذا، سيكون هذا اليوم هو أول انسحاب لي.

وضرب ديوكوفيتش موعدا في المباراة النهائية، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين النمساوي دومينيك ثيم والألماني ألكسندر زفيريف.