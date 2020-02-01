كينن تتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بفوزها على موغوروزا

توجت نجمة التنس الأميركية الشابة صوفيا كينن بأول لقب لها على مستوى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، بفوزها ببطولة أستراليا المفتوحة بعدما حققت انتصاراً مثيراً على الإسبانية جاربين موغوروزا 4 / 6 و6 / 2 و6 / 2 اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة.

وحرمت كينن، 21 عاما، منافستها الإسبانية من التتويج للمرة الأولى بلقب أستراليا المفتوحة، علما أن موغوروزا، المصنفة الأولى على العالم سابقا، أحرزت لقبين في بطولات غراند سلام كانا في بطولتي فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) 2016 وويمبلدون عام 2017 .

وتحصل كينن على جائزة مالية قيمتها 12ر4 مليون دولار أسترالي (نحو 2.5 مليون يورو) إثر التتويج باللقب، بينما تحصل موغوروزا على جائزة تبلغ قيمتها نصف هذا المبلغ.

واحتاجت كينن، التي لم يسبق لها تجاوز دور الستة عشر في أي من بطولات جراند سلام، إلى ساعتين وثلاث دقائق لحسم المباراة النهائية التي شهدت حضور نحو 15 ألف متفرج.

وباتت كينن أصغر لاعبة تتوج بلقب أستراليا المفتوحة منذ أن توجت الروسية ماريا شارابوفا باللقب عام 2008 على حساب أنا إيفانوفيتش، وقد كان عمر كل من اللاعبتين حينها 20 عاما.

وكانت مباراة اليوم هي المباراة النهائية الأولى لكل من اللاعبتين في بطولة أستراليا المفتوحة، كما كانت هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها موغوروزا، 26 عاما، المباراة النهائية لإحدى بطولات غراند سلام منذ تتويجها بلقب ويمبلدون 2017 .

وبعد أن فجرت كينن، المصنفة 14 للبطولة، مفاجأة من العيار الثقيل وأطاحت بالنجمة الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا، من المربع الذهبي، تجاوزت العقبة الأخيرة وتغلبت على موغوروزا لتعتلي منصة التتويج بأكبر لقب في مسيرتها حتى الآن.

وأخفقت موغوروزا اليوم في الثأر لهزيمتها في أول مواجهة لها أمام كينن، وكانت في العام الماضي، حيث خسرت أمامها في بطولة بكين. وتستعد كينن لأن تصبح أصغر لاعبة أميركية تقفز لقائمة المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للمحترفات منذ 1999 وذلك عندما تصدر النسخة الجديدة من التصنيف العالمي يوم الاثنين.