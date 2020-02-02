الأيرلندي مكداول يتصدر اليوم الثالث في البطولة السعودية للغولف

تواصلت منافسات بطولة السعودية الدولية للغولف التي يحتضنها ملعب رويال غرينز والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في يومها الثالث.

وشهد اليوم الثالث عودة اللاعب الأيرلندي الشمالي غرايم مكداول لصدارة الترتيب بعد منافسة قوية مع الفرنسي فيكتور دوبيسون الذي قدم أحد أفضل مستوياته في البطولة، حيث تصدر معظم مراحل اليوم وأنهاه بـ 11 ضربة تحت المعدل، إلى أن تقدم عليه مكداول في آخر المراحل بفارق ضربه واحدة ستجعله يدخل منافسات اليوم الأخير متصدراً للترتيب.

في حين اكتفى متصدر اليوم الأول الماليزي غافين غرين بالمركز الثالث، بتحقيقه نتيجة 9 ضربات تحت المعدل تلاه بطل نسخة العام الماضي الأمريكي داستن جونسون بـ 7 ضربات تحت المعدل، وشاركه الفرنسي فيكتور بيريز حيث تراجع بعد صدارته في اليوم الثاني.

وتستكمل منافسات اليوم الأخير من البطولة؛ حيث يتنافس المتأهلون على لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 3,5 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاهدة أبرز النجوم العالميين في اللعبة.