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عبدالعزيز الفيصل يتوج الفائزين بسباق كأس الملك للقدرة والتحمل

المصدر: العربية.نت
عبدالعزيز الفيصل بجانب الشيخ محمد بن راشد وابنه حمدان الفائز بالسباق
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توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وبحضور الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية، الفائزين في سباق كأس الملك للقدرة والتحمل.

وفاز كل من الفارس الشيخ حمدان بن محمد والفارس سيف المزروعي والفارس سعيد الحربي، فيما أنهى الفارس السعودي عبدالعزيز البكري المرحلتين الأولى والثانية في صدارة ترتيب السباق.

ويعد سباق كأس الملك للقدرة والتحمل 2020، الذي انطلق يوم الجمعة، أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل على مستوى العالم.

ويُغطي السباق من فئة النجمتين والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي للفروسية مسافة 120 كلم على مدى أربع حلقات، تمتد عبر صحراء وجبال العلا حرة، لتلتقي هيبة هذا السباق مع البيئة المذهلة لوادي العُلا.

كلمات دالّة

#عبدالعزيز بن تركي الفيصل, #كأس الملك للقدرة والتحمل

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