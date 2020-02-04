إشادة واسعة بنجاح بطولة السعودية للغولف

توج الأيرلندي الشمالي، غرايم ماكداول، بطلا للنسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية للغولف، التي اختتمت الأحد، فيما حل بطل النسخة الماضية الأميركي داستن جونسون.

وقال عبدالله أحمد، المتحدث الرسمي للبطولة السعودية للغولف، لـ"العربية": التنافس كان مميزاً بحضور عدد كبير من اللاعبين المتواجدين في تصنيف متقدم، وشهدت النسخة الثانية اهتماما واسعا، ونطمح إلى أن يشاهد العالم الاستضافة السعودية، كما أن نسخة العامة الماضي تابعها 680 مليون شخص حول العالم.

وأضاف: نشكر الاتحاد السعودي للغولف على الدعم ومبادرته.

بدوره، ذكر أحمد لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: تحظى رياضة الغولف بمتابعة واهتمام واسعين من فئات مختلفة، ووجود البنية التحتية في السعودية والخدمات يحفز لاستضافة مثل هذه الأحداث.

وأبدت ليلى تلمساني، لاعبة الغولف السعودية، سعادتها باستضافة الحدث في السعودية، وأكدت على أنها تطمح للمشاركة في البطولة مع أبطال العالم للسيدات.