طواف السعودية: الإيطالي نيكولو يحسم المرحلة الثانية

أحرز الإيطالي نيكولو بونيفاتسيو (توتل دايركت إينرجي) المرحلة الثانية من النسخة الأولى لطواف السعودية الأربعاء في الرياض، فيما بقيت الصدارة من نصيب البرتغالي روي كوستا (فريق الإمارات).

وقطع بونيفاتسيو المرحلة الثانية التي أقيمت من القرية التراثية حصن سدوس إلى محافظة الدرعية "البجيري" بمسافة إجمالية تبلغ 182كلم، بزمن 4,32,31 ساعة.

وجاء الألماني فيل باوهاوس (البحرين-ماكلارين) ثانيا بفارق ثانيتين فقط، وبنفس توقيت الفرنسي ناصر بوهاني (اركيا-سامسيك) الذي حل ثالثا مجددا بعد أن جاء في هذا المركز الثلاثاء في المرحلة الافتتاحية.

وعلى الرغم من فوزه الأربعاء، يقبع بونيفاتسيو في المركز الحادي والتسعين في الترتيب العام، بفارق أكثر من 8 دقائق عن روي كوستا المتصدر، وذلك بعد تأخره كثيرا في المرحلة الافتتاحية نتيجة حادث تعرض له.

وبقي كوستا، الفائز في مرحلة الثلاثاء، في الصدارة بفارق ثانية عن النمسوي هاينريش هاسلر (البحرين-ماكلارين)، على الرغم من انهائه المرحلة الثانية في المركز السابع عشر، وذلك لأن الفارق بينه وبين المركز الأول لم يكن سوى ثانيتين، كما حال كل من أصحاب المركز الثاني حتى الرابع والثلاثين.

وتقام المرحلة الثالثة الخميس من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية "البجيري" بمسافة 119 كم، والرابعة الجمعة من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية بمسافة 137 كم، والخامسة الأخيرة السبت بمسافة 144 كم من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على أن يكون قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة نهاية مراحل الطواف.

وبدأت النسخة الأولى من هذا الطواف بمشاركة 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم، بينها أربعة تنافس في المستوى العالمي وهي أستانا، البحرين، أن تي تي والإمارات العربية المتحدة، يتنافسون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755 كم.