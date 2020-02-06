البحرين تشارك في رالي داكار2021

ستشارك البحرين بفريقها الخاص في نسخة العام المقبل من رالي داكار بعد أن كانت راعية لفريق ميني بقيادة السائق الإسباني كارلوس ساينز الفائز بنسخة 2020.

وأعلن صندوق الثروة السيادي البحريني ممتلكات يوم الأربعاء أنه سيؤسس مشروعا مشتركا مع شركة برودرايف البريطانية المتخصصة في هندسة وسباقات السيارات لتصميم وتصنيع سيارات للمنافسة بها في رالي داكار.

وانتقل رالي داكار إلى السعودية هذا العام بعد أكثر من عشر سنوات في أمريكا الجنوبية عقب نقله بعيدا عن قارة أفريقيا.

وقال ديفيد ريتشاردز رئيس شركة برودرايف وسائق الراليات السابق في بيان "كان يحدوني الطموح منذ فترة طويلة أنا وشركة برودرايف للمنافسة في رالي داكار". وسيحمل المشروع المشترك اسم برودرايف انترناشيونال.

وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لممتلكات "من خلال شراكتنا مع برودرايف سنتمكن من تعزيز مكانة البحرين في مجال رياضة السيارات، حيث قمنا بإنشاء حلبة البحرين الدولية للسيارات لاستضافة سباق فورمولا 1 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط عام 2004".