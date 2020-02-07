السبت.. قصر المصمك يشهد ختام طواف السعودية

ظفر الدراج ناصر بوهاني من فريق أركيا سامسيك الفرنسي بصدارة الترتيب العام، بزمن 14:34:49 بعد نهاية المرحلة الرابعة من ‫طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية، التي أقيمت يوم الجمعة، في البطولة الدولية التي تقام في الرياض، فيما جاء في المركز الثاني دراج فريق ماكلارين البحرين "بوهاس فيل" بزمن 14:34:51، وفي المركز الثالث حل روى كوستا من فريق تيرينجانو الإماراتي بزمن 14:34:54.

وعلى صعيد المرحلة الرابعة، فقد شهدت تنافسا كبيرا بين الدراجين نظرا لصعوبة المسار، حيث اضطر الدراجون لصعود القدية مرتين واحتاج ذلك منهم مجهودا بدنيا عاليا، حيث حصل على المركز الأول و"القميص الأخضر والأحمر " الدراج ناصر بوهاني من فريق أركيا سامسيك الفرنسي بزمن 3:21:55، فيما حل في المركز الثاني الدراج نيكولي بينفازيو من فريق فالوني بروكسيلز الفرنسي بزمن 3:21:55 ، وجاء في المركز الثالث الدراج يفقني قدش من فريق أستانا برو تيم الكازاخستاني بزمن 3:21:55. كما حصل على جائزة أفضل دراج شاب اللاعب "لورانس أندريس" من فريق رويال ريدينيز، وكذلك "القميص الأبيض"، وحصل الدراج جويل نيكولا من فريق كاجا رورل سيغوروس آر جي أي الإسباني على "القميص المنقط".

وكانت المرحلة الرابعة من طواف السعودية 2020 قد بدأت من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بالمزاحمية، بمسافة 137كم، على أن تختتم البطولة يوم السبت بالمرحلة الخامسة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 144كم، وستنطلق من جامعة الأميرة نورة، على أن يكون قصر المصمك التاريخي في الرياض نقطة نهاية مراحل الطواف.

يذكر أن عدد المشاركين في هذا السباق 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم، يتنافسون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755 كم.

ويغطي أكثر من 25 إعلامياً أجنبياً سباق طواف السعودية، حيث أوضح الإعلامي الفرنسي فلوريان، أن السعودية نجحت في تنظيم سباق طواف السعودية من خلال إدارة السباق باحترافية عالية وتسهيل مهمة المتسابقين طوال المراحل الأربع الماضية.

فيما بين زميله توماس أنه رغم حرارة الأجواء التي عاشها المتسابقون في اليوم الرابع، إلا أن وجود الرياح ساعد المتسابقين على إنهاء مهمتهم بنجاح تام، مبيناً أن السعودية تتمتع بمناظر جميلة وتضاريس رائعة، استمتع بمشاهدتها جميع الحاضرين لتغطية السباق من مختلف دول العالم.