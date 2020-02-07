فيل بطلاً للمرحلة الثالثة في طواف السعودية 2020

حقق الدراج بهاوس فل من فريق ماكلارين البحرين صدارة الترتيب العام بزمن 11:12:56 بعد نهاية المرحلة الثالثة من طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية التي أقيمت يوم الخميس ضمن البطولة الدولية التي تقام في الرياض وتستمر حتى السبت المقبل .

وجاء في المركز الثاني دراج فريق الإمارات "روي كوستا" بزمن 11:12:59، وفي المركز الثالث حل الفرنسي ناصر بوهاني من فريق آركيا سامسيك الفرنسي بزمن 11:13:04، أما على صعيد المرحلة الثالثة فاشتعل الصراع بين الدراجين حيث حصل على المركز الأول و"القميص الأخضر والأحمر " الدراج بهاوس فل من فريق ماكلارين البحرين بزمن 2:44، فيما حل في المركز الثاني الدراج جانسي فان من فريق إن تي تي برو سايكلينغ الجنوب إفريقي بزمن 2:44، وجاء في المركز الثالث الدراج ريقلقول يوسف من فريق توتال دايركت إنرجي الماليزي بزمن 2:49.

وحصل على جائزة أفضل دراج شاب اللاعب "لورانس أندريس" من فريق رويال ريدينيز، وكذلك "القميص الأبيض"، وحصل الدراج أنقل بنياقو من فريق برغس بي إتش على "القميص المنقط "، حيث توج صباح الكريديس، رئيس الاتحاد السعودي للدراجات ووجيه عزام ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، الدراجين الفائزين في ختام هذه المرحلة.

وعبر المتصدر "بهاوس فيل" عمن فريق مكلارين البحرين سعادته بالفوز بالسباق الذي وصفه بالصعب للغاية، مشيراً إلى أنه وجد صعوبة في تجاوز المنافسين، خاصة روي كوستا من فريق الإمارات، مبيناً بأن قائد الفريق أعطاه فرصة للتقدم والمنافسة مع بقية المشاركين للفوز بالمركز الأول.

ورفض فيل ترشيح الفائز بالسباق بعد مرور 3 جولات بقوله: "لا أملك الخبرة الكافية لتحديد ذلك، خاصة في ظل صعوبة السباق والمنافسة القوية بين المتسابقين الذين يبذلون جهداً كبيرا في مراحل السباق".

وكانت المرحلة الثالثة من طواف السعودية 2020 قد بدأت من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية "البجيري"، بمسافة 119كم، على أن تستكمل يوم الجمعة المرحلة الرابعة التي تنطلق من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية، بمسافة 137كم.

يذكر أن عدد المشاركين في هذا السباق 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم، يتنافسون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755كم.