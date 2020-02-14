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مرسيدس يكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2020

المصدر: سيلفرستون - د ب أ
تصميم السيارة لموسم 2020
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كشف فريق مرسيدس يوم الجمعة عن سيارته الجديدة للموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وأزاح مرسيدس الستار عن سيارته الجديدة "دبليو 11" أملا في مساعدة الفريق في الدفاع عن لقبه في بطولة العالم. ونجح مرسيدس في الاستحواذ بشكلٍ كامل على بطولتَي السائقين والصانعين لستة مواسم متتالية.

ويتطلع مرسيدس بقيادة سائقيه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس لمواصلة الهيمنة على أشهر بطولة على مستوى العالم في سباقات السيارات.

ويختبر مرسيدس سيارته للمرّة الأولى في وقتٍ لاحقٍ اليوم الجمعة على مضمار سيلفرستون البريطاني.

كلمات دالّة

#فورمولا 1, #مرسيديس

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