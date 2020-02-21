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المنتخب السعودي لكرة السلة يهزم القطري في تصفيات كأس آسيا

المصدر: العربية.نت
من اللقاء بين المنتخبين
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فاز المنتخب السعودي لكرة السلة على نظيره القطري 68 – 57، في أولى مبارياته بالتصفيات الآسيوية النهائية خلال اللقاء الذي أقيم يوم الخميس على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره السوري يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية، والتي خسرت أمام إيران ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وفرض "الأخضر" سيطرته على المباراة منذ البداية، ونجح مدربه علي السنحاني في التعامل مع المباراة رغم محاولات المنتخب القطري تقليص الفارق مع بداية الربع الرابع، إلا أنه استطاع فرض أسلوبه لينهي اللقاء لصالحه.

كلمات دالّة

#كرة السلة, #المنتخب السعودي لكرة السلة

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