فوري يهزم ويلدر ويفوز بلقب المجلس العالمي للملاكمة

فاز البريطاني تايسون فوري على الأميركى ديونتاي ويلدر بعد إيقاف المباراة يوم الأحد في الجولة السابعة ليفوز بلقب المجلس العالمي للملاكمة للوزن الثقيل في "أم جي أم غراند غاردن أرينا" في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وفي إعادة لمباراتهما التي انتهت بتعادل مثير للجدل عام 2018، أسقط فوري ويلدر في الجولتين الثالثة والخامسة قبل أن يطيح به لأحد أركان الحلبة في الجولة السابعة ويوجه له سلسلة من اللكمات مما أجبر الحكم كيني بايليس على إيقاف المنازلة.

وبهذا الفوز يحسن فوري سجله من الانتصارات إلى 31 مباراة ويصبح بطلا للمرة الثانية بعدما فاز على فلاديمير كليتشكو عام 2015، بينما تنهي هزيمة ويلدر سلسلته التي امتدت عشر مباريات متتالية في دفاعه عن اللقب وتمثل أول هزيمة له في 43 مباراة كملاكم محترف.

وجرى نقل ويلدر إلى المستشفى بعد النزال كإجراء احترازي بعد تعرضه لقطع داخل الأذن اليمنى ويواجه خطورة التعرض لمشكلة في طبلة الأذن، وأوضح: حتى العظماء خسروا ثم عادوا، إنه جزء من اللعبة، الرجل الأفضل فاز الليلة.