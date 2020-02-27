إقبال واسع على المشاركة في دورة الألعاب السعودية

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية عن تسجيل أكثر من ألف شخص في الموقع الإلكتروني لدورة الألعاب السعودية وذلك في الساعات الأولى عقب انعقاد المؤتمر الصحافي للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوم الأربعاء بالصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وحصلت رياضة الألعاب الإلكترونية على أكبر حصة من المسجلين حيث بلغ عددهم أكثر من 180 شخصا، تلتها ألعاب القوى بأكثر من 100 شخص.

وجاءت منطقة الرياض في مقدمة المناطق حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 350 شخصا، تلتها منطقة مكة المكرمة بأكثر من 250 شخصا.

وتأتي هذه الخطوة تحضيراً لانطلاق الدورة التي من المتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري من 13 منطقة في السعودية بالإضافة إلى فريق "أصدقاء السعودية" المكوّن من رياضيين أجانب من مختلف دول العالم، يتنافسون في 40 لعبة مختلفة للفوز بألقابها وجوائزها البالغة مليون ريال للميدالية الذهبية والمركز الأول، و300 ألف ريال للمركز الثاني، و100 ألف ريال للمركز الثالث.

وتم إطلاق الموقع الرسمي لدورة الألعاب السعودية www.saudigames.sa، وهي المنصّة التي سيتمكّن خلالها الرياضيون من التسجيل للمشاركة في الحدث الرياضي الأضخم في تاريخ السعودية، كما سيمكن المهتمين والمتابعين من الاطلاع على النتائج وأهم المعلومات المتعلقة بالدورة، كما يتيح للأفراد تسجيل رغبتهم كمتطوعين للتنظيم أو كمتطوعين طبيين.

وكانت اللجنة المنظمة للدورة قد حددت يوم الثاني من مارس الموعد النهائي لاستقبال طلبات الراغبين بالمشاركة، على أن يُعلن عن قائمة الأسماء المشاركة الممثلة لكل منطقة في 10 مارس بعد مراجعتها وفقاً لأنظمة الاتحادات الرياضية.