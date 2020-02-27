وزير الرياضة: الدورة الرياضية ستكون مفتوحة للجميع

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية أن الدورة الرياضية التي ستقام لأول مرة في شهر مارس المقبل ستكون مفتوحة للجميع، مشيراً إلى أن الفكرة جاءت لتطوير مستويات اللاعبين.

وقال وزير الرياضة لبرنامج "في المرمى" الدورة الرياضية السعودية ستكون مفتوحة للجميع ولم نضع أية معايير سواء الانتماء إلى نادٍ أو لاعب محترف أو هاوِ لأنها النسخة الأولى، وسيصاحب ذلك برامج للناشئين لتنمية مواهبهم.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: تشمل الدورة الكثير من الألعاب الموجودة حالياً، وجاءت فكرتها بعدما لاحظنا أن الدول التي تملك دورات محلية، تطورت مستويات رياضييها، وهذا ما نهدف إليه.

وحول قضية الجماهير الشهيرة التي ظهرت على السطح في مباراة الشباب والنصر أجاب: الإدارة القانونية تقوم بمتابعة الملف وستصدر القرارات قريباً.